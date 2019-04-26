Футбол
Дик Адвокат начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциациейРБК 07:01
Дик Адвокат, ранее возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России, начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией, сообщает The Scottish Sun. По информации издания, 71-летний голландский специалист заявил о готовности возглавить национальную команду.
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