Футбол

Дик Адвокат начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциациейРБК 07:01

Дик Адвокат, ранее возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России, начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией, сообщает The Scottish Sun. По информации издания, 71-летний голландский специалист заявил о готовности возглавить национальную команду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адвокат хочет возглавить соперника сборной России

Советский спорт06:37

СМИ: бывший главный тренер сборной России Адвокат может возглавить команду Шотландии

ТАСС06:33

Адвокат может возглавить сборную Шотландии

Чемпионат05:38

Экс-тренер сборной России может возглавить команду Шотландии

Газета.Ru05:57

СМИ: Бывший главный тренер «Зенита» может возглавить сборную Шотландии

Матч ТВ05:50

СМИ: Дик Адвокат готов возглавить сборную Шотландии

РИА Новости06:02

Дик Адвокат хочет возглавить сборную Шотландии, соперника России по отборочной группе Евро-2020

Sport24.ru05:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Кино

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФ

Обновлено вчера в 13:36
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Культура

Уральская индустриальная биеннале впервые пройдет в «Колизее»

Обновлено в 05:00
Футбол

Руководство «Реала» хочет продать Иско. Зидан против

Зинедин Зидан не хочет продавать испанского полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 07:24
Путешествия

Названа средняя стоимость отдыха летом в Крыму

Обновлено в 04:12
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Суд арестовал главу отдела ФСБ Черкалина по делу о получении взяток

Гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина по подозрению в получении крупных взяток.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала Бузову за концерты «для бедных»

Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках.
Обновлено в 06:48
Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Авто

Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger

Обновлено в 05:17
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не привезти из отпуска холеру или чуму

В Африке, Азии и Америке есть риск подхватить менингококковую инфекцию, холеру или чуму.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева снялась обнаженной

Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дик Адвокат
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России, а также петербургский «Зенит», «Рейнджерс» и другие клубы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное