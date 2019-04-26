Дик Адвокат начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциациейРБК 07:01

Дик Адвокат, ранее возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России, начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией, сообщает The Scottish Sun. По информации издания, 71-летний голландский специалист заявил о готовности возглавить национальную команду.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Происшествия Пожар на заводе «Красмаш» локализован Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».

Здоровье Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Политика Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.

Шоу-бизнес Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.

Футбол Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.

Энергетика Венгрия приостановила транзит нефти через трубопровод «Дружба» Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag) объявила о приостановке транзита российской нефти через трубопровод «Дружба».

Политика Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один «Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Кино Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Политика Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Авто Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».

Политика Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.

Политика Зеленский тайно встретился с Гройсманом По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.

Игры Sony PlayStation 5 выйдет не раньше мая 2020 года Компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5 не раньше мая 2020 года.

Игры Авторы Mortal Kombat 11 вскоре вознаградят обладателей файтинга Создатели Mortal Kombat 11 рассказали о грядущих обновлениях для каждой версии файтинга, а также о планах вознаградить всех игроков за поддержку недавней новинки.