Футбол

Дик Адвокат: «Черчесов – хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0»Спорт-Экспресс 17:00

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Кто сыграет в Брюсселе против сборной России 71-летний Дик Адвокат и его "Утрехт" продолжают бороться с "Витессом" Леонида Слуцкого за еврокубки. Но, несмотря на плотный график, Дик обязательно посмотрит игру своих бывших команд. Тем более что в Россию он ушел как раз из Бельгии.
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Дик Адвокат: «Черчесов – хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0»

Спорт-Экспресс17:00
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