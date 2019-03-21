Футбол
Дик Адвокат: «Черчесов – хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0»Спорт-Экспресс 17:00
Кто сыграет в Брюсселе против сборной России 71-летний Дик Адвокат и его "Утрехт" продолжают бороться с "Витессом" Леонида Слуцкого за еврокубки. Но, несмотря на плотный график, Дик обязательно посмотрит игру своих бывших команд. Тем более что в Россию он ушел как раз из Бельгии.
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Политика
Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай
Обновлено в 05:03
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:31
Космос
Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства» в Сирии будет ликвидирован.
Обновлено в 13:41
Футбол
РФС снял шесть очков с «Тюмени»
С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено в 10:09
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Наука
Эксперты ВОЗ официально осудили эксперименты по созданию «ГМО-детей»
Представители специальной комиссии ВОЗ осудили скандальные опыты китайских генетиков по созданию детей, защищенных от ВИЧ-инфекции, и предложили создать глобальный реестр для учета всех экспериментов на эмбриональных и половых клетках.
Обновлено в 09:56
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено в 14:07
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Общество
В Амстердаме решили запретить экскурсии по «кварталу красных фонарей»
Запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города "квартала красных фонарей" намерены с будущего года ввести власти Амстердама.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне
Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить
Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».
Обновлено в 00:11
Авто
Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019
Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Общество
Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли
Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено в 22:40
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Гости добились победы в овертайме со счетом 5:4. В составе "молний" двумя шайбами отметился Никита Кучеров.
Обновлено в 22:42
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Политика
ЦИК получил от КПРФ документы о передаче Грудинину мандата Алферова
Центризбирком получил документы КПРФ о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено в 22:04