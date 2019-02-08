Диего Симеоне зарабатывает больше всех тренеров в миреВести.Ru 02:10

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне возглавил рейтинг-лист заработков тренеров клубов из пяти ведущих европейских футбольных лиг. 48-летний аргентинец получает на руки в своей команде 3,3 млн евро в месяц до уплаты всех налогов.

Диего Симеоне зарабатывает больше всех тренеров в мире

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