Футбол
Диего Симеоне считает голкипера «Атлетико» Облака лучшим в миреREGNUM 09:00
«Облак — лучший голкипер в мире», — заявил Симеоне и добавил, что команде «Атлетико» повезло иметь такого вратаря. Также главный тренер команды считает, что за время нахождения в клубе голкипер стал лучше и значительно прибавил.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия
В Павловске женщина погибла под колесами электрички
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Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Политика
Порошенко сказал, что сделает в случае победы Зеленского
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил, что в случае победы Владимира Зеленского с уважением отнесется к выбору украинского народа.
Обновлено в 08:18
Авто
Определены самые популярные подержанные иномарки в России
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Политика
США и Бразилия призвали Россию отказаться от поддержки Мадуро
Госсекретарь США Майк Помпео совместно с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Россию, Китай и Кубу отказаться от поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 04:16
Футбол
Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко пообещал «сделать все» для дебатов с Зеленским
В Киеве завершилось мероприятие, которое задумывалось как первые публичные стадионные дебаты между кандидатами в следующие президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:08
Игры
Стриминговый сервис выпустил свою первую игру Twitch Sings
Совместно с Harmonix, известной по музыкальным видеоиграм Dance Central, Rock Band и Guitar Hero, компания выпустила свою первую игру Twitch Sings.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Футбол
Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»
Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», у Овечкина и Кузнецова 4 передачи
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В овертайме результативной передачей отметился Евгений Кузнецов — победную шайбу «Вашингтон» забросил на первой минуте первого овертайма.
Обновлено в 01:54
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Здоровье
Диспансеризация многодетных матерей проводится в Алтайском крае
Остальные многодетные мамы, члены краевой организации «Много деток – хорошо!», пройдут обследование по отдельному графику.
Обновлено в 07:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне
В Москве во время матча любительской лиги по водному поло прямо в бассейне произошла потасовка с участием игроков и одного из тренеров.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек
«Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.
Обновлено в 09:48
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Политика
Новак: Весь мир уже устал от санкций
Весь мир устал от бесконтрольного применения американских санкций в отношении различных стран.
Обновлено в 08:43