Футбол

Диего Симеоне хотел бы тренировать МессиREGNUM 01:40

Главный тренер мадридского клуба «Атлетико» Диего Симеоне признался, что он был бы не против потренировать нападающего сборной Аргентины по футболу и команды «Барселона» Лионеля Месси, его слова приводит 20 июля TyC Sports.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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