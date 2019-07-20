Футбол
Диего Симеоне хотел бы тренировать МессиREGNUM 01:40
Главный тренер мадридского клуба «Атлетико» Диего Симеоне признался, что он был бы не против потренировать нападающего сборной Аргентины по футболу и команды «Барселона» Лионеля Месси, его слова приводит 20 июля TyC Sports.
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