Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру команды в товарищеском матче со сборной звезд MLS.

Диего Симеоне: «Не вижу ничего схожего между Фелишем и Роналду»

Политика Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.

Армия и оружие Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Армия и оружие На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019» Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.

Общество Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.

Авто В Китае показали кроссовер для богатых с девятью дверьми Стартап из Поднебесной под названием Human Horizons представил концептуальный кроссовер HiPhi 1. Китайский стартап Human Horizons возглавляет бывший руководитель специальных проектов из концерна Jaguar Land Rover Марк Стэнтон.

Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Транспорт ГИБДД опубликовала карту всех дорожных камер России На сайте ГИБДД в тестовом режиме запущена карта дорожных камер, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Здоровье Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.

Общество Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

Технологии В «Яндекс.Картах» стали доступны схемы зданий Компания «Яндекс» объявила о том, что сервис «Яндекс.Карты» получил новую опцию: теперь пользователи могут посмотреть поэтажные схемы зданий.

Происшествия Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».

Происшествия Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.

Технологии Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады "Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Общество Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.

Политика Зеленский назначил руководителя Госуправления делами Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и и.о. главы этого ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.