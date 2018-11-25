Футбол

Диего Симеоне: «„Атлетико“ играет в одном стиле семь лет»
Спорт-Экспресс
00:23

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал закрытым матч чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1). Его команда упустила победу в самой концовке встречи.
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