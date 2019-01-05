с чего всё началось

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер ФК «Дорадос» Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо, пишет агентство Telam. Ранее стало известно, что во время планового осмотра перед поездкой в Мексику у Марадоны обнаружили кровотечение в желудке.

Футбол Футбол Зидан может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри Итальянская пресса сообщает, что Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" вместо Массимилиано Аллегри.

Футбол Футбол Фабрегас сегодня может провести последний матч за «Челси» В Англии полагают, что полузащитник Сеск Фабрегас близок к уходу из «Челси» и сегодня проведет последнюю игру за лондонскую команду.

Футбол Футбол Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона Нападающий Абель Эрнандес не покинет ЦСКА во время зимнего перерыва.

Футбол Футбол Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.

Футбол Футбол «Дженоа» хочет арендовать защитника «Монако» Защитник "Монако" Антонио Баррека может вернуться в Италию. Как сообщает TMW, "Дженоа" ведет переговоры по трансферу 23-летнего итальянца.

Футбол Футбол Сульшер: «Не думаю, что „Манчестер Юнайтед“ кого-то купит зимой» Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не выделит Сульшеру денег на покупку новых футболистов зимой.

Футбол Футбол Клуб РПЛ претендует на португальского нападающего «Газ Метана» Спортивный директор «Газ Метана» Октавиан Морару рассказал о переговорах по трансферу португальца с тремя зарубежными клубами, сообщает ProSport.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии «Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Футбол Футбол Оби Микел покинул «Тяньцзинь Тэда» Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел покинул китайский клуб "Тяньцзинь Тэда".

Футбол Футбол Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале» Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.

Футбол Футбол Диего Годин станет игроком «Интера»

Футбол Футбол «Бенфика» хочет назначить тренером Моуриньо Напомним, сегодня "Бенфика" уволила Руи Виторию с поста главного тренера. Он работал в клубе с 2015 года.