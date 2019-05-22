Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Общество
В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»
Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Пушков рассказал о провале «украинской мечты»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.
Обновлено вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея
Бывший личный самолет Аллы Пугачевой, совершивший свою последнюю посадку в аэропорту Новосибирска, станет экспонатом новосибирского музея авиации.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Мытищах женщина разбилась, скрываясь с места убийства по простыням
34-летняя женщина убила 56-летнего мужчину хозяина квартиры в подмосковных Мытищах и хотела скрыться с места преступления, спустившись по простыням, но сорвалась и разбилась насмерть.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube
Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса
В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты
В Google объяснили, как Android будет работать на Huawei
В компании Google рассказали, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei.
Обновлено 20 мая в 03:54
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:47
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Гороскоп на 23 мая: Козерогов одолеет ревность, а Стрельцы посчитают деньги в чужих карманах
Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Трудовое лето: где в Бийске подросткам найти работу
Дело близится к лету, и если взрослые с нетерпением ждут отпуска, то школьники, наоборот. ищут места, где можно подработать.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена
Обновлено 21 мая в 13:30
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22