Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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СМИ сообщили о задержании Марадоны в Аргентине

РБКвчера в 13:56

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Вести.Ruвчера в 12:06

Марадона был арестован за долг бывшей девушке

Газета.Ruвчера в 09:09

СМИ сообщили об аресте Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

Известиявчера в 11:59

Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Чемпионатвчера в 11:51

СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

RT на русскомвчера в 10:54

СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАССвчера в 12:03
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Общество

В Алеппо впервые за 10 лет открылась ночная ярмарка

Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»

Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено вчера в 02:48
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.
Обновлено вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея

Бывший личный самолет Аллы Пугачевой, совершивший свою последнюю посадку в аэропорту Новосибирска, станет экспонатом новосибирского музея авиации.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков

Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Мытищах женщина разбилась, скрываясь с места убийства по простыням

34-летняя женщина убила 56-летнего мужчину хозяина квартиры в подмосковных Мытищах и хотела скрыться с места преступления, спустившись по простыням, но сорвалась и разбилась насмерть.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено вчера в 15:03
Общество

Госдума одобрила законопроект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об административных штрафах за отказ обслуживать пожилых людей и инвалидов.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты

В Google объяснили, как Android будет работать на Huawei

В компании Google рассказали, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei.
Обновлено 20 мая в 03:54
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:47
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Гороскоп на 23 мая: Козерогов одолеет ревность, а Стрельцы посчитают деньги в чужих карманах

Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Трудовое лето: где в Бийске подросткам найти работу

Дело близится к лету, и если взрослые с нетерпением ждут отпуска, то школьники, наоборот. ищут места, где можно подработать.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена

Обновлено 21 мая в 13:30
Общество

Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд

Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра в Екатеринбурге Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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