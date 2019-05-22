Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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СМИ сообщили о задержании Марадоны в Аргентине

РБКвчера в 13:56

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Вести.Ruвчера в 12:06

СМИ сообщили об аресте Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

Известиявчера в 11:59

СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАССвчера в 12:03

Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Чемпионатвчера в 11:51

СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

RT на русскомвчера в 10:54

Марадона был арестован за долг бывшей девушке

Газета.Ruвчера в 09:09
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Происшествия

На Шри-Ланке установили личности всех совершивших теракты смертников

Полиция Шри-Ланки установила личности всех девятерых смертников, которые совершили серию терактов в храмах и отелях страны 21 апреля, сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:20
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Рудковская призналась в романе с Биланом

На вопрос ведущего, знает ли её супруг о романе с Биланом, Рудковская ответила очень уклончиво.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер»

Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что США требуют аннулировать закупку С-400 у России к концу первой недели июня.
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Политика

В эфире Би-би-си появится комедийное шоу с Владимиром Путиным

Президент России будет представлен в виде трехмерной компьютерной модели, - сообщил телеканал.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

В Татарстане откроют производство самолетов Т-500

На открытие производства сельскохозяйственных самолетов и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан потребуется порядка 2,5 млрд рублей, заявил 22 мая гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 00:59
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Почти половина россиян выступили за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть

Полина Гагарина расстроена и просит совет фанатов:у неё сошел дубайский загар, а подмосковное солнце к ней не прилипает.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено 21 мая в 09:41
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 20:36
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей

Согласно документу, к 2024 году планируется выделить более 43 млрд рублей инвестиций, из которых 6,8 млрд направят на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 4 млрд — на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд — на поддержку компаний-лидеров, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:20
Происшествия

МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Росконтроль проверил качество конфет «Коровка»

Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест

Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 07:05
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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