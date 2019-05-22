Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru 12:06
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Кино
Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»
Обновлено в 13:09
Происшествия
На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете
Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок
Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Адвокат Оксана Садчикова освобождена в Махачкале
Как писал "Кавказский узел", адвоката Оксану Садчикову и ее доверительницу Аминат Махмудову, которая пытается забрать детей у бывшего мужа по решению суда, задержали в Махачкале.
Обновлено в 16:16
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Происшествия
Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области
Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Общество
Начальная школа закладывает мину под грамотность детей, считает эксперт
Настал конец мая — пора экзаменов для девятиклассников и выпускников школ.
Обновлено в 14:01
Политика
Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку
Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Общество
«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»
Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество
Почему стоит использовать email рассылку как инструмент рекламы?
Особенно актуально использование email рассылки новичками в бизнесе.
Обновлено в 07:48
Авто
Toyota показала возрожденный минивэн Granvia
Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
Обновлено в 02:00
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Здоровье
В Краснодарском крае приняли поправки в закон о паллиативной помощи
Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о паллиативной помощи, теперь такую помощь будут оказывать и на дому, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Белый дом закрывает глаза на постоянные атаки ИГ на курдов за Евфратом
После прозвучавших в марте официальных реляций о полной победе Белый дом и Пентагон предпочитают закрывать глаза на растущий масштаб диверсионно-террористической деятельности террористов.
Обновлено в 12:19
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Юность с «Максимом»
Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренером
Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:10
Общество
Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая
Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
Наука
В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить
Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено в 15:36