Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

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