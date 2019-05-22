Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ сообщили о задержании Марадоны в Аргентине

РБК13:56

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Вести.Ru12:06

СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

RT на русском10:54

СМИ сообщили об аресте Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

Известия11:59

Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Чемпионат11:51

СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАСС12:03

Марадона был арестован за долг бывшей девушке

Газета.Ru09:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 16:32, Ашберн
Кино

Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»

Обновлено в 13:09
Происшествия

На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете

Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Обновлено в 11:00
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявок

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
Обновлено в 08:17
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Экономика

Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Адвокат Оксана Садчикова освобождена в Махачкале

Как писал "Кавказский узел", адвоката Оксану Садчикову и ее доверительницу Аминат Махмудову, которая пытается забрать детей у бывшего мужа по решению суда, задержали в Махачкале.
Обновлено в 16:16
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Игры

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — Разработчики рассказали о Вентру

Обновлено в 14:00
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:20
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Общество

Начальная школа закладывает мину под грамотность детей, считает эксперт

Настал конец мая — пора экзаменов для девятиклассников и выпускников школ.
Обновлено в 14:01
Политика

Лидер палаты общин британского парламента подала в отставку

Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по поводу брексита.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Обновлено в 12:36
Общество

«Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна»

Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».
Обновлено в 14:56
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество

Почему стоит использовать email рассылку как инструмент рекламы?

Особенно актуально использование email рассылки новичками в бизнесе.
Обновлено в 07:48
Авто

Toyota показала возрожденный минивэн Granvia

Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
Обновлено в 02:00
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Здоровье

В Краснодарском крае приняли поправки в закон о паллиативной помощи

Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о паллиативной помощи, теперь такую помощь будут оказывать и на дому, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Белый дом закрывает глаза на постоянные атаки ИГ на курдов за Евфратом

После прозвучавших в марте официальных реляций о полной победе Белый дом и Пентагон предпочитают закрывать глаза на растущий масштаб диверсионно-террористической деятельности террористов.
Обновлено в 12:19
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Общество

Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Юность с «Максимом»

Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.
Обновлено в 16:07
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:10
Общество

Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая

Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
Наука

В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить

Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное