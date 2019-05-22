Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Происшествия В Белоруссии отец два года насиловал дочь из Петербурга Сотрудникам полиции четвероклассница рассказала, что по месту жительства отца в Беларуси в течении двух лет родитель совершал с ней половые акты.

Музыка Дмитрий Певцов споёт в Железноводске песни Высоцкого Жители и гости курортного города услышат популярные и любимые песни Владимира Высоцкого «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда» и «Дом хрустальный».

Общество Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.

Экономика Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Финансы Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Гаджеты Британская ARM прекратила сотрудничать с Huawei Британский разработчик процессоров для смартфонов ARM временно прекратил сотрудничество с китайской Huawei.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Политика Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .

Гаджеты Британских операторов призвали усилить защиту прав потребителей Комиссия и CMA заявили, что операторы «должны идти дальше, а не просто соблюдать опубликованные обязательства».

Кино Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

Общество В Москве в четверг ожидается до 23°С В столице в четверг, 23 мая, ожидается до 23°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 21°С до 23°С.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Авто Ателье Larte Design представило доработанный Infiniti QX60 Японский внедорожник Infiniti QX60 получил пакет доработок от тюнеров Larte Design.

Политика В Иннополисе построят завод малой авиации Завод малой авиации построят в Иннополисе. Сегодня в сквере возле университета состоится торжество по случаю созданию нового производства.

Общество Почти половина россиян выступила за равные права для геев Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Гаджеты Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.

Происшествия Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Происшествия В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.

Армия и оружие США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.

Здоровье Онколог рассказал, как правильно загорать Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.

Экономика Apple стала первой компанией с оценкой бренда более $200 млрд Apple стала первой компанией в мире, чей бренд оценивается более чем в $200 млрд, отмечает журнал.