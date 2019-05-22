Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии отец два года насиловал дочь из Петербурга
Сотрудникам полиции четвероклассница рассказала, что по месту жительства отца в Беларуси в течении двух лет родитель совершал с ней половые акты.
Обновлено в 01:59
Музыка
Дмитрий Певцов споёт в Железноводске песни Высоцкого
Жители и гости курортного города услышат популярные и любимые песни Владимира Высоцкого «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда» и «Дом хрустальный».
Обновлено в 01:28
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Экономика
Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon
Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:10
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Британская ARM прекратила сотрудничать с Huawei
Британский разработчик процессоров для смартфонов ARM временно прекратил сотрудничество с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Здоровье
В Иркутской области из 12 тыс. тестов выявлены 59 ВИЧ-инфицированных
Тест на ВИЧ сдали 12 тысяч человек, выявлены 59 положительных результатов.
Обновлено в 00:17
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Британских операторов призвали усилить защиту прав потребителей
Комиссия и CMA заявили, что операторы «должны идти дальше, а не просто соблюдать опубликованные обязательства».
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Общество
В Москве в четверг ожидается до 23°С
В столице в четверг, 23 мая, ожидается до 23°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 21°С до 23°С.
Обновлено в 00:01
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Ателье Larte Design представило доработанный Infiniti QX60
Японский внедорожник Infiniti QX60 получил пакет доработок от тюнеров Larte Design.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
В Иннополисе построят завод малой авиации
Завод малой авиации построят в Иннополисе. Сегодня в сквере возле университета состоится торжество по случаю созданию нового производства.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника
В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
США дважды за сутки засекали российские военные самолеты у Аляски
Американские F-22 сопроводили Ту-95 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе у штата Аляска. Об этом информирует командование США NORAD.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Apple стала первой компанией с оценкой бренда более $200 млрд
Apple стала первой компанией в мире, чей бренд оценивается более чем в $200 млрд, отмечает журнал.
Обновлено в 02:11
Политика
Пушков предрек крах «украинской мечты»
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и НАТО являются для страны партнерами, без которых она "не выживет", выразив мнение, что надеждам украинских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться.
Обновлено вчера в 21:27