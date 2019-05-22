Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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СМИ сообщили о задержании Марадоны в Аргентине

РБК13:56

Марадона был арестован за долг бывшей девушке

Газета.Ru09:09

СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАСС12:03

СМИ сообщили об аресте Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

Известия11:59

Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Чемпионат11:51

СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

RT на русском10:54

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Вести.Ru12:06
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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