Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Обновлено в 02:59
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали
Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa.
Обновлено в 04:12
Музыка
Александр Розенбаум готовится выпустить новый альбом
Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2».
Обновлено в 02:58
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
Большинство россиян высказались за «зарплатное рабство»
84% жителей России, получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки.
Обновлено в 04:01
Религия
Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Ленобласти избили сковородой и ограбили директора автосалона
Вечером 22 мая неизвестные ограбили генерального директора компании «Тихвин моторс». ЧП случилось в Бокситогорском районе Ленобласти.
Обновлено в 03:45
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Авто
Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона
На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
Обновлено в 04:15
Общество
Университет «Сириус» начнет набор студентов через три года
Научно-технологический университет на базе образовательного центра "Сириус" начнет набор студентов через три года, сообщила в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в Хабаровске.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика
Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией
Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания
Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено вчера в 13:03
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство
В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43