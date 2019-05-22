Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-АйресаВести.Ru вчера в 12:06

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной стал иск к Марадоне его бывшей подруги Росио Оливы. Олива утверждает, что 58-летний Марадона задолжал ей большую сумму денег 5,5 миллионов евро.
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Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса

Чемпионат03:05

Диего Марадона: Никто меня не задерживал

Советский спорт03:46

Марадона опроверг задержание в Буэнос-Айресе

Спорт-Экспресс03:20

Марадона опроверг информацию о задержании

Газета.Ru03:17

Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса

Sport24.ru03:52

СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой

ТАССвчера в 12:03

СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

RT на русскомвчера в 10:54
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Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Обновлено в 02:59
Происшествия

Водителя попавшего в ДТП в Италии автобуса с россиянами задержали

Водитель туристического автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в районе итальянского города Сиена, задержан, сообщает Ansa.
Обновлено в 04:12
Музыка

Александр Розенбаум готовится выпустить новый альбом

Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2».
Обновлено в 02:58
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали группу террористов

Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено вчера в 03:45
Общество

Большинство россиян высказались за «зарплатное рабство»

84% жителей России, получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки.
Обновлено в 04:01
Религия

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Ленобласти избили сковородой и ограбили директора автосалона

Вечером 22 мая неизвестные ограбили генерального директора компании «Тихвин моторс». ЧП случилось в Бокситогорском районе Ленобласти.
Обновлено в 03:45
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Общество

В WWF сообщили об угрозе исчезновения шести видов животных в России

Обновлено в 01:49
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Авто

Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона

На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
Обновлено в 04:15
Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике

Обновлено в 00:04
Общество

Университет «Сириус» начнет набор студентов через три года

Научно-технологический университет на базе образовательного центра "Сириус" начнет набор студентов через три года, сообщила в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в Хабаровске.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Наука

Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания

Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено вчера в 13:03
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство

В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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