Футбол

Диего Марадона: «Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду — зверь»Матч ТВ 14:55

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Аргентинский тренер Диего Марадона поделился впечатлениями от игры португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). В этой встрече Роналду оформил хет-трик.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Диего Марадона: «Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду — зверь»

Sportbox.RU14:55

Диего Марадона: «Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду — зверь»

Матч ТВ14:55

Марадона назвал Роналду волшебником после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов

RT на русском14:25

Марадона: аргентинцы любят Месси, но Роналду — настоящий зверь и волшебник!

Чемпионат13:36

Марадона назвал Роналду животным после хет-трика португальца в ворота «Атлетико»

Sport24.ru15:45

Диего Марадона: «Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду – зверь»

Sports.ru13:58

Марадона: «Мы гордимся Месси, но Роналду - зверь»

Евро-футбол.ру11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1. В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (26-я и 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), мяч в свои ворота на 39-й минуте срезал защитник гостей Жоэль Матип.
Обновлено в 17:53
Футбол

Барселона — Лион 5:1

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Лиона" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:50
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах

Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Российский депутат-«патриот» избил учительницу по наводке племянницы

Обновлено в 11:02
Политика

Британский парламент подтвердил позицию против Brexit без сделки

Парламент Великобритании окончательно высказался против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без итогового соглашения, такое заявление парламентарии приняли в среду на голосовании в палате общин.
Обновлено в 16:14
Политика

Boeing рекомендовала приостановить полеты 737 MAX во всех странах

Американская компания-производитель Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA), Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB), а также авиационным властям и перевозчикам во всем мире приостановить полеты самолетов 737 MAX.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено в 14:43
Политика

Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп сожалеет об увеличении тюремного срока Манафорту

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал увеличение тюремного срока экс-главе своего предвыборного штаба Полу Манафорту до семи с половиной лет.
Обновлено в 16:29
Авто

Volkswagen решил локализовать в России производство турбодвигателя

Volkswagen локализует в России производство турбодвигателя (1,4 л), а также увеличит производство выпускаемого в Калуге 1,6-литрового, если договорится с Минпромторгом по условиям специнвестконтракта (СПИК), сообщил гендиректор российского подразделения компании Маркус Озегович.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

БПК «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход

Обновлено в 17:48
Происшествия

В Сан-Паулу объявили траур в связи с трагедией в школе

Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил трехдневный траур в связи с гибелью восьми человек в результате нападения на общеобразовательную школу в среду утром.
Обновлено в 13:11
Политика

Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.
Обновлено в 13:29
Общество

Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.
Обновлено в 12:24
Политика

Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку

Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям

Обновлено в 15:17
Происшествия

Число жертв обрушения здания школы в Нигерии возросло вдвое

По предварительным данным, причиной ЧП стала ветхость здания. Есть опасения, что число жертв может возрасти, передает ТАСС.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Прокуратура прокомментировала арест ульяновских депутатов

«ФедералПресс» писал, что Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение об аресте на семь суток депутатов, так как в январе этого года они пытались в нерабочее время пройти в здание прокуратуры Ульяновской области, чтобы обсудить с главой ведомства Сергеем Хуртиным ситуацию в Димитровграде.
Обновлено в 08:35
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Обновлено в 10:13
Интернет

В WhatsApp появится функция поиска по картинкам

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут проверять изображения на подлинность, пишет портал Engadget.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе

ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 13:06
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Политика

Националисты освистали Порошенко в Чернигове

Обновлено в 17:29
Кино

Сэмюэл Л. Джексон поведал о расистской брани на съемках у Квентина Тарантино

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных слов в «Криминальном чтиве».
Обновлено в 16:17
Экономика

Структура Тинькова продаст на рынке 4,2% TCS Group

Компания Altoville Holdings, на 100% принадлежащая Олегу Тинькову, продает на рынке через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB) около 4,2% TCS Group рыночной стоимостью $150 млн, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к сделке.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное