Футбол
Диего Коста извинился и вернулся к тренировкам с «Атлетико»Sports.ru 08:20
Нападающий Диего Коста приступил к тренировкам с «Атлетико». Футболист извинился и вернулся в общую группу. Вчера Коста отказался от участия в тренировочном занятии.
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Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
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Китай показал испытания своего авианосца «Пипися»
Китайское телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.
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Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
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Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
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Обновлено в 07:12
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
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В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник
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Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
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Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
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Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
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Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
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В Нью-Йорке умер лауреат Нобелевский премии Пол Грингард
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