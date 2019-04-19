Диего Коста извинился и вернулся к тренировкам с «Атлетико»Sports.ru 08:20

Нападающий Диего Коста приступил к тренировкам с «Атлетико». Футболист извинился и вернулся в общую группу. Вчера Коста отказался от участия в тренировочном занятии.

Диего Коста извинился и вернулся к тренировкам с «Атлетико»

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «щелчку Таноса» Социальная сеть «ВКонтакте» проведет флешмоб, приуроченный к премьере фильма «Мстители: Финал», под названием «щелчок Таноса», в рамках которого заблокирует страницы каждого второго участника на 15 минут.

Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца «Пипися» Китайское телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.

Происшествия Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.

Авто «Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина до 18 июня с установлением ограничений, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.

Игры В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6 Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.

Происшествия Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.

Авто Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа Новые парадные кабриолеты Aurus, ставшие самой обсуждаемой новинкой последнего времени, впервые показали без камуфляжа.

Происшествия Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Транспорт ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.

Политика США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Общество На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Политика Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Шоу-бизнес Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2» Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.

Космос «Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.