Футбол

Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьиSport24.ru вчера в 17:55

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Нападающий «Атлетико» Диего Коста получил красную карточку на 28-й минуте матча 31-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной».
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