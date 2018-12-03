Футбол

Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев
Sports.ru
06:16

Форвард уже переносил похожую операцию 12 лет назад. «Атлетико» не говорит о сроках восстановления. По данным Marca, игрок пропустит пару месяцев.
Sports.ru06:16

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Диего Коста перенесет операцию

РИА Новости06:59

Диего Косте предстоит операция

Soccer.ru06:53

Диегу Коста перенесет операцию

Спорт-Экспресс06:37

Диего Коста будет вынужден перенести операцию

Чемпионат06:26

Диего Коста пропустит около двух месяцев

Все про Спорт ру07:54

Нападающий «Атлетико» Диего Коста перенесет операцию. Он выбыл на неопределенный срок

Sport24.ru07:33

Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев

Sports.ru06:16
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Футбол

Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:22
Футбол

УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона

УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона.
Обновлено в 09:21
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 08:21
Футбол

У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Обновлено в 09:23
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается до десяти тысяч зрителей

До десяти тысяч зрителей ожидается на матче 16-го тура премьер-лиги Арсенал Зенит, сообщает официальный сайт питерцев.
Обновлено в 09:19
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 08:32
Футбол

Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 23:00 мск

Обновлено в 09:15
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.
Обновлено в 09:13
Футбол

Марадона пытался ударить фаната после матча в Мексике

Аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский ФК «Дорадос», попытался ударить болельщика после игры с «Атлетико Сан-Луис».
Обновлено в 09:09
Футбол

«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга

"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 08:34
Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Обновлено в 08:38
Футбол

Две россиянки вошли в список арбитров женского ЧМ-2019

Россиянки Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина включены в список арбитров, которые будут обслуживать матчи женского чемпионата мира по футболу 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 09:24
Футбол

Такума Нисимура: «Хочу приносить больше пользы ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после матча 16-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) заявил, что хотел бы приносить больше пользы команде.
Обновлено в 08:47
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Диего Коста
Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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