Футбол
Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»Metaratings вчера в 09:53
Как сообщает AS, Коста уже пропустил одну из тренировок, хотя никаких медицинских ограничений на тренировочные занятия не имелось. По некоторым данным, футболист покинет «Атлетико» и будет выступать в Китае со следующего сезона.
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Политика
Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Здоровье
Волгоградские бойцы спецназа стали донорами крови
Как сообщили «Городским вестям» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в этом году в акции приняли участие 24 бойца спецподразделения «Гром».
Обновлено в 09:31
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Футбол
Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
Обновлено в 07:54
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Экономика
Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев
В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Смартфон китайской компании Huawei P30 Pro прошел испытания на прочность.
Обновлено в 13:55
Политика
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Россия устанавливает запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Космос
Как формировалась Луна
Если о происхождении Луны существует несколько гипотез, то ее поверхность изучена хорошо и позволяет современным ученым достаточно уверенно говорить о том, что происходило с ней после формирования.
Обновлено в 15:17
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Религия
Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью
Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено в 19:05
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено вчера в 12:22
Недвижимость
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком
Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Теннис
Медведев впервые обыграл Джоковича
Медведев впервые в карьере обыграл Джоковича, предыдущие три встречи заканчивались в пользу сербского теннисиста.
Обновлено в 10:42
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37