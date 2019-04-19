Футбол

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»Metaratings вчера в 09:53

Как сообщает AS, Коста уже пропустил одну из тренировок, хотя никаких медицинских ограничений на тренировочные занятия не имелось. По некоторым данным, футболист покинет «Атлетико» и будет выступать в Китае со следующего сезона.
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