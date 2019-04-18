Футбол

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»Советский спорт 10:43

Форвард сборной Испании Диего Коста отказался тренироваться с мадридским Атлетико. Согласно источнику, футболист досрочно покинул утреннее занятие команды.
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СМИ: Диегу Коста отказался тренироваться с «Атлетико»

Спорт-Экспресс09:54

Коста самовольно покинул тренировку «Атлетико»

Матч ТВ10:49

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»

Советский спорт10:43

Диего Коста отказался тренироваться с «Атлетико»

Чемпионат10:59

Диего Коста отказался тренироваться с «Атлетико» из-за внутреннего расследования клуба

Sport24.ru09:45

СМИ: Диего Коста отказался выходить на тренировку «Атлетико»

РИА Новости09:44

Диего Коста отказался от участия в сегодняшней тренировке «Атлетико»

Sports.ru10:32
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Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
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Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

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Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

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Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

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В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
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