Футбол

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»Советский спорт 10:43

Форвард сборной Испании Диего Коста отказался тренироваться с мадридским Атлетико. Согласно источнику, футболист досрочно покинул утреннее занятие команды.
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СМИ: Диегу Коста отказался тренироваться с «Атлетико»

Спорт-Экспресс09:54

Коста самовольно покинул тренировку «Атлетико»

Матч ТВ10:49

Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»

Советский спорт10:43

Диего Коста отказался тренироваться с «Атлетико»

Чемпионат10:59

Диего Коста отказался тренироваться с «Атлетико» из-за внутреннего расследования клуба

Sport24.ru09:45

СМИ: Диего Коста отказался выходить на тренировку «Атлетико»

РИА Новости09:44

Диего Коста отказался от участия в сегодняшней тренировке «Атлетико»

Sports.ru10:32
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