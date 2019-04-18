Футбол
Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»Советский спорт 10:43
Форвард сборной Испании Диего Коста отказался тренироваться с мадридским Атлетико. Согласно источнику, футболист досрочно покинул утреннее занятие команды.
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