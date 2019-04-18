Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико»Аргументы и Факты 12:49

Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста не вышел на тренировку, пишет AS. Сообщается, что утром в четверг, 18 апреля, Коста приехал на базу «Атлетико», но отказался от тренировки и досрочно покинул занятие.

Диего Коста отказался от тренировки с «Атлетико»

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