Футбол

Диего Коста останется в «Атлетико»
REGNUM
07:52

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча сделал две результативные передачи. Отметим, в начале декабря 30-летний форвард мадридского клуба перенес операцию на нагое и по этой причине сможет приступить к тренировкам только в следующем году.
REGNUM07:52

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Диего Коста останется в «Атлетико»

REGNUM07:52

У «Атлетико» нет планов продавать Диего Косту этой зимой

Матч ТВ06:20

У «Атлетико» нет планов продавать Диего Косту этой зимой

Sportbox.RU06:20

Диего Коста не уйдёт из «Атлетико» в январе

Чемпионат05:57

«Атлетико» не будет продавать Косту в январе

Спорт-Экспресс05:43

Диего Симеоне: Коста останется в «Атлетико». Не сомневайтесь

Советский спорт04:46

Симеоне не намерен отпускать Косту из «Атлетико» в Китай

Sport24.ru04:08
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Футбол

Бэйл получил травму в матче с ЦСКА

Главный тренер "сливочных" Сантьяго Солари на пресс-конференции перед игрой с "Райо Вальекано" сообщил, что Бэйл получил повреждение лодыжки в игре Лиги чемпионов против ЦСКА, поэтому его участие в субботней игре находится под вопросом.
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Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Эвертоном»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне восстановился после травмы колена и попал в число запасных на матч с "Эвертоном".
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Футбол

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Защитник мадридского «Реала» Марсело считает, что летний уход в «Ювентус» Криштиану Роналду – потеря для сливочных.
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Караваев: «Об интересе „Зенита“ ничего не слышал»

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев ничего не слышал об интересе со стороны питерского "Зенита".
Обновлено в 05:24
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Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
Обновлено в 08:10
Футбол

ФК «Краснодар» ушел в зимний отпуск

Обновлено в 08:27
Футбол

«Барселона» пытается арендовать у «Челси» Кристенсена

Кристенсену нравится вариант с переходом в «Барселону» на правах аренды, но «Челси» такое развитие событий не устраивает.
Обновлено в 05:18
Футбол

Жозе Моуринью: «Я люблю свою работу больше, чем когда-либо»

Обновлено в 07:38
Футбол

Эрнан Креспо возглавит «Банфилд»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо станет главным тренером «Банфилда».
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Подруга Кокорина: Сашу могут освободить до Нового года

Подруга Кокорина, слова которой приводит «Р-Спорт», считает, что есть вероятность освобождения Александра и Кирилла 18 декабря, до Нового года.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Рома» намерена приобрести полузащитника «Янг Бойз» в январе

«Рома» заинтересована в услугах полузащитника «Янг Бойз» Секу Саного, и в зимнее трансферное окно планирует приобрести игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
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Греческий клуб выплатит «Баварии» более €32 тысяч по решению УЕФА

Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить "Баварии" €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.
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Покеттино: «Не расстроюсь, если зимой к нам не придут новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заверил, что не будет расстраиваться в случае отсутствия зимних трансферов.
Обновлено в 01:29
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Фанатам «Челси» запретят посещать матчи из-за расизма

Болельщики английского «Челси», замеченные в проявлении расизма на трибунах стадиона во время игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским клубом «МОЛ-Види» (2:2), получат официальный запрет на посещение матчей команды.
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Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
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Диего Симеоне
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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