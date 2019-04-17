Футбол

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничествеГазета.Ru 12:48

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн. Деньги связаны с правами на имидж в 2014 году - Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки.
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Нападающего «Атлетико» Диего Косту подозревают в уходе от налогов

Газета.Ru17:38

Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Советский спорт13:41

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в Испании

Чемпионат11:24

СМИ: Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро

Спорт-Экспресс11:34

Косту обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1,1 миллиона евро

Матч ТВ12:41

Диего Коста подозревается в налоговом мошенничестве в Испании на сумму 1,1 млн евро

Sport24.ru10:47

Диего Коста подозревается в налоговых махинациях в Испании на сумму 1,1 млн евро

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Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
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