Футбол
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничествеГазета.Ru 12:48
Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн. Деньги связаны с правами на имидж в 2014 году - Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки.
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