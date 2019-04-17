Футбол
Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налоговСоветский спорт 13:41
Форвард мадридского Атлетико Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Согласно источнику, игрок подозревается в налоговом мошенничестве на общую сумму 1,1 млн евро, которые связаны с правами на имидж.
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