Футбол

Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налоговСоветский спорт 13:41

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Согласно источнику, игрок подозревается в налоговом мошенничестве на общую сумму 1,1 млн евро, которые связаны с правами на имидж.
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Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Советский спорт13:41

Диего Коста подозревается в налоговом мошенничестве в Испании на сумму 1,1 млн евро

Sport24.ru10:47

Косту обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1,1 миллиона евро

Матч ТВ12:41

СМИ: Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро

Спорт-Экспресс11:34

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в Испании

Чемпионат11:24

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве

Газета.Ru12:48

Диего Коста подозревается в налоговых махинациях в Испании на сумму 1,1 млн евро

Sports.ru11:36
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