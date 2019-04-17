Футбол

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в ИспанииЧемпионат 11:24

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании, сообщает El Mundo. По информации источника, испанский футболист обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн, связанном с правами на имидж в 2014 году.
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Косту обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1,1 миллиона евро

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Диего Коста подозревается в налоговых махинациях в Испании на сумму 1,1 млн евро

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СМИ: Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро

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Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в Испании

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Диего Коста подозревается в налоговом мошенничестве в Испании на сумму 1,1 млн евро

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Диего Косту подозревают в неуплате налогов

Евро-футбол.ру10:32

Налоговые органы Испании обвиняют Диего Косту в неуплате €1,1 млн

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