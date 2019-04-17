Футбол
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в ИспанииЧемпионат 11:24
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании, сообщает El Mundo. По информации источника, испанский футболист обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн, связанном с правами на имидж в 2014 году.
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