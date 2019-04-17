Футбол

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничествеГазета.Ru вчера в 12:48

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн. Деньги связаны с правами на имидж в 2014 году - Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки.
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Нападающего «Атлетико» Диего Косту подозревают в уходе от налогов

Газета.Ruвчера в 17:38

Диего Коста обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Советский спортвчера в 13:41

Диего Коста подозревается в налоговом мошенничестве в Испании на сумму 1,1 млн евро

Sport24.ruвчера в 10:47

СМИ: Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 11:34

Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве в Испании

Чемпионатвчера в 11:24

Косту обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1,1 миллиона евро

Матч ТВвчера в 12:41

Диего Коста подозревается в налоговых махинациях в Испании на сумму 1,1 млн евро

Sports.ruвчера в 11:36
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
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Обновлено в 03:48
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Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
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Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта

Пугачева 15 апреля отметила 70-летие, а 17 апреля состоялся ее юбилейный концерт.
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Авто

Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
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«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

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В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
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В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Политика

В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.
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Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
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Медведев сообщил в Госдуме о 19 млн бедных россиян

В России сегодня зафиксировано почти 19 млн бедных, то есть живущих так, как жить не должны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
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Здоровье

В России выросла заболеваемость раком

По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено вчера в 19:47
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Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

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Apple готовит бюджетный компактный смартфон в стиле iPhone 8

По данным источника, разработчики компании Apple работают над созданием бюджетного смартфона, дисплей которого будет составлять всего 4,7 дюйма.
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Анна Седокова с голой грудью пожелала фанатам доброго утра

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Политика

В Бельгии насчитали свыше 100 организаций радикальных мусульман

Служба безопасности Бельгии насчитала около 100 организаций мусульман-салафитов, убежденных в том, что государство должно быть организовано по нормам шариата согласно Корану, сообщает газета De Tijd.
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Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
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Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

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ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
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В Португалии несколько человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

На острове Мадейра в Португалии в ДТП с туристическим автобусом погибли несколько человек.
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Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
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