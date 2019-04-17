Футбол
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничествеГазета.Ru вчера в 12:48
Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн. Деньги связаны с правами на имидж в 2014 году - Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки.
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Диего Коста подозревается в налоговом мошенничестве в Испании на сумму 1,1 млн евро
Sport24.ruвчера в 10:47
СМИ: Коста обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму 1,1 миллиона евро
Спорт-Экспрессвчера в 11:34
Диего Коста подозревается в налоговых махинациях в Испании на сумму 1,1 млн евро
Sports.ruвчера в 11:36
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Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
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Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
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В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
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Обновлено вчера в 11:14
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В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
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Политика
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Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
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Медведев сообщил в Госдуме о 19 млн бедных россиян
В России сегодня зафиксировано почти 19 млн бедных, то есть живущих так, как жить не должны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
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Политика
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Обновлено в 05:28
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Служба безопасности Бельгии насчитала около 100 организаций мусульман-салафитов, убежденных в том, что государство должно быть организовано по нормам шариата согласно Корану, сообщает газета De Tijd.
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«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
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Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
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ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
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Происшествия
В Португалии несколько человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
На острове Мадейра в Португалии в ДТП с туристическим автобусом погибли несколько человек.
Обновлено вчера в 14:51