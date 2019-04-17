Футбол
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничествеГазета.Ru 12:48
Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста находится под подозрением в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Mundo, испанец обвиняется в налоговом мошенничестве на общую сумму € 1,1 млн. Деньги связаны с правами на имидж в 2014 году - Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки.
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Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
Обновлено в 11:52
Происшествия
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
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Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
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Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
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«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Лиги ВТБ
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Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
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Юрген Клопп: Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще
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Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Перекрытие нефтепровода «Дружба» в Белоруссии, по которому российская нефть поставляется в Европу, будет форс-мажорным обстоятельством.
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