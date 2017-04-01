Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Diario AS, клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готовит заманчивое предложение испанскому клубу и самому 30-летнему футболисту. Агент нападающего Хорхе Мендес уже предупредил руководство «матрасников», что его клиент может уйти.

Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

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