Футбол

Диего Коста может продолжить карьеру в Китае
Чемпионат
20:26

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Diario AS. По информации источника, китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готовит для игрока финансово заманчивое предложение.
Чемпионат20:26

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Форвард «Атлетико» Коста может продолжить карьеру в Китае

Газета.Ru22:20

Китайский клуб интересуется Диегу Костой

Спорт-Экспресс20:33

Диего Коста может продолжить карьеру в Китае

Чемпионат20:26

СМИ: Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Матч ТВ20:10

СМИ: Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Sportbox.RU20:10

Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Sport24.ru19:52

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предпринял новую попытку подписать Диего Косту

Soccer.ru15:04
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
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Обновлено в 22:31
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Третье место занял защитник "Краснодара" Александр Мартынович (412). Ранее также был назван лучший тренер Беларуси по итогам 2018 года.
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