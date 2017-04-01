Футбол
Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Diario AS, клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готовит заманчивое предложение испанскому клубу и самому 30-летнему футболисту. Агент нападающего Хорхе Мендес уже предупредил руководство «матрасников», что его клиент уйти.
Sport24.ruвчера в 19:52
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Футбол
«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей
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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду
Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
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Футбол
«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии
Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
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Футбол
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Обновлено вчера в 23:46
Футбол
РФС принял решение о введении VAR в РПЛ
Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено вчера в 16:09
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Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди
Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Сестра Роналду возмущена тем, что ее брат не выиграл «Золотой мяч»
Сестра португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Эльма Авейру поделилась мнением о том, что ее брат не получил награду «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев
Обновлено вчера в 12:39
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Мартынович - третий в голосовании за лучшего футболиста Беларуси
Третье место занял защитник "Краснодара" Александр Мартынович (412). Ранее также был назван лучший тренер Беларуси по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 22:28