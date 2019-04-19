Футбол
Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»Metaratings вчера в 09:53
Как сообщает AS, Коста уже пропустил одну из тренировок, хотя никаких медицинских ограничений на тренировочные занятия не имелось. По некоторым данным, футболист покинет «Атлетико» и будет выступать в Китае со следующего сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский заявил, что Коломойскому может грозить тюрьма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил, что олигарху Игорю Коломойскому может грозить тюрьма в случае нарушения закона.
Обновлено в 13:04
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Авто
Toyota обновила легендарный Highlander
Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Происшествия
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Экономика
Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»
Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Здоровье
В Советском районе Волгограда построят новую детскую больницу
В Волгограде в Советском районе рядом с областным кардиологическим и перинатальным центрами собираются построить многопрофильную областную детскую больницу.
Обновлено в 09:56
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске
Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Авто
Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS
Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Игры
Новый Xbox окажется прогрессивнее PlayStation 5
Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в некомпетентности
Петр Порошенко потребовал от Зеленского "не издеваться над Украиной".
Обновлено в 12:38
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Издание «Ward’s Auto» подвело итоги ежегодного рейтинга лучших автомобильных интерьеров.
Обновлено в 07:47
Экономика
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки
Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Суд освободил онкобольного россиянина от наказания
Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 12:48
Политика
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления
Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39