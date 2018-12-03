Футбол
Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев
Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцевSports.ru06:16
Форвард уже переносил похожую операцию 12 лет назад. «Атлетико» не говорит о сроках восстановления. По данным Marca, игрок пропустит пару месяцев.
Sports.ru06:16
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
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Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
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