Футбол
Диего Годин станет игроком «Интера»
Диего Годин станет игроком «Интера»Вести.Ru01:50
32-летний защитник уже согласовал детали контракта с итальянским клубом. Контракт Година с "Атлетико" заканчивается будущим летом. Уругваец доиграет в Мадриде до его завершения, после чего присоединится к "Интеру".
Вести.Ru01:50
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Годин летом может бесплатно перейти в «Интер». Контракт по схеме «2+1» согласован
Sports.ruвчера в 20:08
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Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова.
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Аэропорт Шереметьево (SVO) был признан самым пунктуальным среди крупных аэропортов мира за 2018 год.
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
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Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
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СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски
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В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста
Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.
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Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины
Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.
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Соболенко вышла в финал турнира в Шэньчжэне
Белоруска Арина Соболенко пробилась в финал турнинра в Шэньчжене. В двух сетах она переиграла китаянку Ван Яфань.
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Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды США в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
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Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге
Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
В Китае показали «мать всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO продемонстрировала фото сверхмощной авиационной бомбы, которую назвали национальной версией «матери всех бомб», пишет Global Times.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов
Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
В Huawei наказали сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
В свою очередь сотрудники в свое оправдание сказали, что не смогли отправить поздравления в Twitter со стационарных компьютеров, поэтому они решили использовать iPhone, которые помогли обойти блокировки из-за проблем VPN.
Обновлено вчера в 13:46
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Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18