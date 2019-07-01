Футбол
Диего Годин подписал контракт с «Интером»Вечерний курьер 03:43
Уругвайский защитник, ранее выступавший за испанский «Атлетико», стал игроком итальянского клуба «Интер», подписав контракт, находясь в статусе свободного агента. Срок действия контракта истекает в июне 2022 года, а фигурирующая сумма составляет 20 миллионов евро.
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В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев
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Футбол
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Футбол
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Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
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«Упрощенку» упрощают до процента
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Обновлено в 04:08
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Немецкие ученые провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства шпината.
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Обновлено в 03:54
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Apple выпустит iPhone только для китайского рынка
В скором времени компания Apple выпустит iPhone только для китайского рынка, который будет отличаться от глобальной версии.
Обновлено в 03:26
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
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В Челнах две операции на сердце провели без общего наркоза
Пациенты были возрастные - 78 и 80 лет.
Обновлено в 01:34
Здоровье
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Общество
ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака
Международная конфедерация обществ потребителей жаловалась в ФАС на размещенную на стендах рекламу «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения в магазинах».
Обновлено в 03:56
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Швейцарская футболистка пропала без вести на озере Комо
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Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
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Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
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Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
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