Футбол
Диего Годин подписал контракт с «Интером»Вечерний курьер 03:43
Уругвайский защитник, ранее выступавший за испанский «Атлетико», стал игроком итальянского клуба «Интер», подписав контракт, находясь в статусе свободного агента. Срок действия контракта истекает в июне 2022 года, а фигурирующая сумма составляет 20 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца
Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев.
Обновлено в 09:09
Политика
Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана
Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Наука
Квантовая корреляция «нарушила» второе начало термодинамики
В работе под руководством Роберто Серра (Roberto Serra) из Федерального университета ABC в Бразилии ученым удалось экспериментально реализовать систему, в которой происходит кажущееся нарушение второго начала термодинамики из-за влияния квантовых эффектов.
Обновлено 28 июня в 10:58
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения
Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 07:13
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет
В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Обновлено в 10:29
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Пиар-директора Юлии Началовой разлучили с детьми
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева едва успела отойти после кончины певицы, как ее настигла новая беда.
Обновлено в 09:13
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Технологии
Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет
По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Технологии
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Футбол
Боккетти может вернуться в «Дженоа»
Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
Авто
Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль»
Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.
Обновлено в 08:33
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Более 45 тысяч детей отдохнули за первую летнюю смену в Удмуртии
Более 45 тысяч детей приняли участие в первой летней смене в Удмуртии.
Обновлено в 03:00
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 09:43
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Кокорин заявил о ничему не научившем его заключении
Суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 07:09