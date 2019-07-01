Футбол

Диего Годин подписал контракт с «Интером»Вечерний курьер 03:43

Уругвайский защитник, ранее выступавший за испанский «Атлетико», стал игроком итальянского клуба «Интер», подписав контракт, находясь в статусе свободного агента. Срок действия контракта истекает в июне 2022 года, а фигурирующая сумма составляет 20 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» объявил о переходе Година

Советский спорт03:12

Годин перешел в «Интер»

Спорт-Экспресс00:02

Годин перешёл в «Интер»

Sport.ru04:13

Годин стал игроком «Интера»

Чемпионат01:25

Годин официально стал игроком «Интера»

Газета.Ru01:22

Годин официально стал игроком «Интера»

Матч ТВ00:33

«Интер» официально объявил о подписании контракта с Годином

Sport24.ru01:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев.
Обновлено в 09:09
Политика

Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана

Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
Общество

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Наука

Квантовая корреляция «нарушила» второе начало термодинамики

В работе под руководством Роберто Серра (Roberto Serra) из Федерального университета ABC в Бразилии ученым удалось экспериментально реализовать систему, в которой происходит кажущееся нарушение второго начала термодинамики из-за влияния квантовых эффектов.
Обновлено 28 июня в 10:58
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Футбол

«Спартак» поздравил Бакаева с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 07:13
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком

Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Обновлено в 10:29
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Пиар-директора Юлии Началовой разлучили с детьми

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева едва успела отойти после кончины певицы, как ее настигла новая беда.
Обновлено в 09:13
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Технологии

Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет

По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Технологии

VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Гаджеты

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Футбол

Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
Авто

Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль»

Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.
Обновлено в 08:33
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Здоровье

Более 45 тысяч детей отдохнули за первую летнюю смену в Удмуртии

Более 45 тысяч детей приняли участие в первой летней смене в Удмуртии.
Обновлено в 03:00
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 09:43
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Кокорин заявил о ничему не научившем его заключении

Суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Годин
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, центральный защитник и капитан футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая. Карьера Година началась в одном из самых популярных клубов Уругвая «Серро», где Диего провёл 3 года, выступив в 63 матчах национального чемпионата, в которых ему удалось забить 6 голов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное