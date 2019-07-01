Годин официально стал игроком «Интера»Газета.Ru 01:22

Экс-защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин официально стал игроком миланского "Интера". Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте итальянского клуба. Уругваец перешел в стан "нерадзурри" на правах свободного агента.

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Шоу-бизнес Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.

Экономика Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.

Здоровье Минздрав и Минтруд утвердили порядок оказания паллиативной помощи Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Авто Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах Самые «молодые» автомобили перепродаются в Приволжском и Северо-Кавказском ФО – там их средний возраст составляет 10,1 и 10,2 года соответственно.

Политика Катамадзе удалила свой пост об отказе выступать в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой последний пост в Fасевоок, который наделал много шума.

Политика Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Общество Число безработных граждан в стране снизилось за неделю на 1,3% Число официально зарегистрированных в стране безработных граждан за прошедшую неделю снизилось на 1,3%. Как сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда, на данный момент их насчитывается 752 тыс. человек.

Общество Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.

Экономика Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.

Финансы Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

ЖКХ В Саратовской области выросли тарифы почти на все коммунальные услуги В Саратовской области увеличились тарифы на коммунальные услуги. Изменения вступили в силу сегодня, 1 июля.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Происшествия Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Общество Реестр проблемных жилых объектов появился в России Всего в реестре в настоящее время опубликованы данные по 2 070 проблемным домам.

Политика Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.