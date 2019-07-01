Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»Газета.Ru 01:22
Экс-защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин официально стал игроком миланского "Интера". Сообщение об этом появилось в твиттер-аккаунте итальянского клуба. Уругваец перешел в стан "нерадзурри" на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
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На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
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Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
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Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
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Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
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В России массово отзывают Porsche Panamera
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Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
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Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Приволжском и Северо-Кавказском ФО – там их средний возраст составляет 10,1 и 10,2 года соответственно.
Обновлено в 03:04
Политика
Катамадзе удалила свой пост об отказе выступать в РФ
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Политика
Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Политика
Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России
Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
Обновлено в 04:35
Общество
Число безработных граждан в стране снизилось за неделю на 1,3%
Число официально зарегистрированных в стране безработных граждан за прошедшую неделю снизилось на 1,3%. Как сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда, на данный момент их насчитывается 752 тыс. человек.
Обновлено в 06:41
Общество
Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству
Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
ЖКХ
В Саратовской области выросли тарифы почти на все коммунальные услуги
В Саратовской области увеличились тарифы на коммунальные услуги. Изменения вступили в силу сегодня, 1 июля.
Обновлено в 03:35
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Переизданным «Мстителям» не удалось победить рекорд «Аватара»
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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Общество
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Всего в реестре в настоящее время опубликованы данные по 2 070 проблемным домам.
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В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
МИД РФ предупредил о вспышке ветрянки на Лазурном берегу Франции
«Во французских регионах Земли Луары, Пикардия, Прованс – Альпы – Лазурный берег и Новая Аквитания зафиксирована вспышка ветрянки», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
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