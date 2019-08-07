Футбол
Диего Форлан завершил карьеру футболистаВести.Ru 05:57
Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры. Последним клубом, за который выступал 40-летний футболист, стал "Китчи" из гонконгской премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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