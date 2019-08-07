Футбол
Диего Форлан завершил карьеру футболистаВести.Ru 05:57
Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры. Последним клубом, за который выступал 40-летний футболист, стал "Китчи" из гонконгской премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
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Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке
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Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Недвижимость
ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК
Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.
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Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя
В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
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Политика
Сторонники Зеленского назвали кандидатов на пост главы кабмина Украины
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Культура
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Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
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Обновлено в 01:13
Общество
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Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
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Политика
Эксперт оценил заявление о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT предупреждение немецкого бизнеса об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».
Обновлено в 07:02
Политика
На Украине объявили имена депутатов новой Верховной рады
На Украине в официальном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликовали (.pdf) список депутатов, прошедших в парламент по итогам внеочередных выборов, состоявшихся в июле.
Обновлено в 06:08
Политика
Власти Германии пока не могут анонсировать встречу по Донбассу
"Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате", — подчеркнула Деммер, Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.
Обновлено в 06:22
Экономика
Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:02
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
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Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено вчера в 15:26
Космос
SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на околоземную орбиту
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
Обновлено в 00:28
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии
Стоит отметить, что авиабаза регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков с применением самодельных беспилотников, однако эти атаки пресекаются системами ПВО, расположенными на территории военного объекта.
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Обновлено вчера в 20:42
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32