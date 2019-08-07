Футбол

Диего Форлан завершил карьеру футболистаВести.Ru 05:57

Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры. Последним клубом, за который выступал 40-летний футболист, стал "Китчи" из гонконгской премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Форлан завершил карьеру. Его великие голы можно пересматривать вечно

Sport24.ru06:30

Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Sports.ru04:15

Диего Форлан объявил о завершении игровой карьеры

Soccer.ruвчера в 21:34

Лучший футболист ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры

ТАСС00:33

Диего Форлан завершил карьеру

Чемпионатвчера в 22:59

Диего Форлан объявил о завершении карьеры

РИА Новости01:24

Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспрессвчера в 20:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика

Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Авто

Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар

Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Недвижимость

ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК

Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя

В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Сторонники Зеленского назвали кандидатов на пост главы кабмина Украины

Партия Зеленского "Слуга народа" распределила правящие посты в кабмине Украины.
Обновлено в 04:31
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика

Эксперт оценил заявление о последствиях санкций США для энергетики ЕС

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT предупреждение немецкого бизнеса об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».
Обновлено в 07:02
Политика

На Украине объявили имена депутатов новой Верховной рады

На Украине в официальном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликовали (.pdf) список депутатов, прошедших в парламент по итогам внеочередных выборов, состоявшихся в июле.
Обновлено в 06:08
Политика

Власти Германии пока не могут анонсировать встречу по Донбассу

"Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате", — подчеркнула Деммер, Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.
Обновлено в 06:22
Экономика

Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:02
Здоровье

В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено вчера в 15:26
Космос

SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на околоземную орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17.
Обновлено в 00:28
Происшествия

British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

Обновлено в 05:48
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

Стоит отметить, что авиабаза регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков с применением самодельных беспилотников, однако эти атаки пресекаются системами ПВО, расположенными на территории военного объекта.
Обновлено 05 августа в 09:49
Происшествия

СКР возбудил дело против мировой судьи об особо крупном мошенничестве

Обновлено в 06:54
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Культура

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Форлан
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, нападающий. Лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая, второй игрок сборной по количеству проведённых матчей. Первый футболист, сыгравший за сборную Уругвая 100 матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное