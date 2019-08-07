Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьерыSports.ru 04:15
Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
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Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика
Обновлено в 03:10
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Общество
Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе
Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
Обновлено в 05:20
Политика
В Британии не нашли доказательств причастности Путина к делу Скрипалей
Правоохранители Великобритании, проводя расследование по применению «Новичка» в Солсбери, не смогли собрать доказательства, которые позволят обвинить президента России Владимира Путина в причастности к этому делу, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 05:36
Общество
У россиян стало меньше денег на лечение и покупку лекарств
Выяснилось, что больше всего россиянам нужны деньги на хорошие продукты - такой ответили 77% опрошенных.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Общество
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Тренер сына Валуева погиб из-за аварии в Санкт-Петербурге
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, обнаружили, что у Дербина остановилось сердце.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Общество
В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Футбол
Защитник «Балтики» завершил карьеру в 31 год
Вице-капитан «Балтики» центральный защитник Евгений Овсиенко сообщил, что принял решение завершить карьеру в 31 год.
Обновлено в 05:22
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Руководителей стрип-клубов заподозрили в организации проституции
Полиция заподозрила директоров сети стриптиз-клубов в нескольких российских регионах в вовлечении сотрудниц в проституцию.
Обновлено в 04:29
Футбол
Пике прокомментировал возможное возвращение Неймара
Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался относительно возможного возвращение в каталонский клуб форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Обновлено вчера в 19:09
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено вчера в 16:00