Футбол

Диего Форлан объявил о завершении карьерыSports.ru 04:15

Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
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Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Sports.ru04:15

Диего Форлан объявил о завершении карьеры

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Диего Форлан объявил о завершении карьеры

РИА Новости01:24
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