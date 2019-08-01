Футбол

Диего Форлан объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс вчера в 20:18

Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан объявил во вторник о своем уходе из профессионального футбола во время интервью Telemundo de Canal 12. Последней командой, в которой играл уругваец, была гонконгская "Китчи". Последняя игра с участием 40-летнего уругвайца состоялась 13 мая 2018 года.
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Диего Форлан завершил карьеру

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