Футбол
Диего Форлан объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс вчера в 20:18
Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан объявил во вторник о своем уходе из профессионального футбола во время интервью Telemundo de Canal 12. Последней командой, в которой играл уругваец, была гонконгская "Китчи". Последняя игра с участием 40-летнего уругвайца состоялась 13 мая 2018 года.
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