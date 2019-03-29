Футбол

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»Матч ТВ 00:34

Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
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Форлан: «Интер» хочет купить Гризманна после продажи Икарди

RT на русском04:43

Экс-нападающий «Интера» рассказал о трансферных планах клуба

Газета.Ru02:30

Форлан: «В „Интере“ мне сказали, что они купят Гризманна, если продадут Икарди»

Sport24.ru01:17

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»

Матч ТВ00:34

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»

Sportbox.RU00:34

Форлан: «Если „Интер“ продаст Икарди, то сразу же выкупит Гризманна»

Евро-футбол.рувчера в 15:33
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия

Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе

Обновлено в 05:02
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Авто

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз

«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн

ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отпустят по домам

Все пациенты российских психоневрологических интернатов (ПНИ) в ближайшие четыре месяца пройдут индивидуальное обследование, после которого часть из них смогут отправиться по домам.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 39%

Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 2018 году снизилась на 39% по сравнению с 2017 годом и составила 16,813 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 05:41
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы

Обновлено в 04:50
Общество

Турбазу «Байкалов Острог» на Ольхоне снесут по решению суда

Вступило в силу решение суда о сносе на Ольхоне крупнейшей туристической базы «Байкалов острог».
Обновлено в 05:23
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Защита обжаловала арест Михаила Абызова

Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Политика

Украина наращивает силы на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Хоккей

Панарин забил гол в победном матче «Коламбуса» против «Монреаля»

Обновлено вчера в 21:57
Технологии

Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека

Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Общество

Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству

Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Футбол

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Тульской области МАЗ сбил 15-летнего подростка и снёс три легковушки

Обновлено вчера в 03:45
Футбол

«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории

Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
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Уругвайский футболист, нападающий. Лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая, второй игрок сборной по количеству проведённых матчей. Первый футболист, сыгравший за сборную Уругвая 100 матчей.
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