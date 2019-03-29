Футбол
Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»Матч ТВ 00:34
Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Экономика
«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»
Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
Уволившихся сотрудников «смеющегося» роддома зовут обратно
Вице-премьер правительства Башкирии прояснила ситуацию с возвращением родильного дома в муниципальную собственность Прославившийся на всю страну смехом медиков при докладе о размерах зарплат роддом в Салавате возвращают в муниципальную собственность, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 17:36
Наука
Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро
В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:02
Игры
Первые две части Warcraft вышли в GOG
Ранее Blizzard объявила, что в GOG также выйдет первая часть Diablo. Наш варкрафтер оставил финал WGL без китайцев.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Задержан бывший полпред президента в ДФО Ишаев
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено 27 марта в 19:09
Политика
«Ъ»: Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани
Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань.
Обновлено в 02:12
Автоспорт
Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии
Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича
Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли роскошные виллы в Испании
Как утверждают представители OCCRP, приемная дочь Сергея Чемезова Анастасия Игнатова два года тому назад приобрела в испанском поселке под названием С'Агаро роскошную виллу.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Из квартиры пенсионера после пожара украли более 2 млн рублей
Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Обновлено в 02:29
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Общество
Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ
Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Наука
НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели
Обновлено 27 марта в 16:15
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 20:33
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Авто
В России стартовали продажи новой Honda Pilot
Обновлено в 01:12
Футбол
В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
Обновлено в 02:52