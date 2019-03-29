Футбол

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»Матч ТВ 00:34

Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
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Форлан: «Если „Интер“ продаст Икарди, то сразу же выкупит Гризманна»

Евро-футбол.рувчера в 15:33

Форлан: «В „Интере“ мне сказали, что они купят Гризманна, если продадут Икарди»

Sport24.ru01:17

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»

Матч ТВ00:34

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»

Sportbox.RU00:34

Экс-нападающий «Интера» рассказал о трансферных планах клуба

Газета.Ru02:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Экономика

«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»

Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Здоровье

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Театры

Первый национальный театр получит сцену в Москве

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено вчера в 10:43
Общество

Уволившихся сотрудников «смеющегося» роддома зовут обратно

Вице-премьер правительства Башкирии прояснила ситуацию с возвращением родильного дома в муниципальную собственность Прославившийся на всю страну смехом медиков при докладе о размерах зарплат роддом в Салавате возвращают в муниципальную собственность, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 17:36
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:02
Игры

Первые две части Warcraft вышли в GOG

Ранее Blizzard объявила, что в GOG также выйдет первая часть Diablo. Наш варкрафтер оставил финал WGL без китайцев.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Задержан бывший полпред президента в ДФО Ишаев

Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала

Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено 27 марта в 19:09
Политика

«Ъ»: Путин не одобрил высокоскоростную магистраль в сторону Казани

Российский президент Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва — Казань.
Обновлено в 02:12
Автоспорт

Боттас на этапе «Формулы-1» в Бахрейне попробует повторить результат гонки в Австралии

Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу двумя свободными практиками.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол

Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича

Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли роскошные виллы в Испании

Как утверждают представители OCCRP, приемная дочь Сергея Чемезова Анастасия Игнатова два года тому назад приобрела в испанском поселке под названием С'Агаро роскошную виллу.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Из квартиры пенсионера после пожара украли более 2 млн рублей

Из квартиры пенсионера на следующий день после пожара украли более двух миллионов рублей.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали

Обновлено в 02:29
Политика

Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США

Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Общество

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Технологии

В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом

ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Наука

НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели

Обновлено 27 марта в 16:15
Транспорт

В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро

Обновлено в 01:17
Общество

«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 20:33
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Авто

В России стартовали продажи новой Honda Pilot

Обновлено в 01:12
Футбол

В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории

Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
Обновлено в 02:52
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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