Армия и оружие
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян". При этом газета отмечает, что разработка заставила американских военных нервничать. Die Welt подчеркивает, что США теперь вынуждены "действовать под нажимом".
РИА Новостивчера в 22:06
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Наши радары должны видеть не на сотни, а на тысячи километров. И у нас не так уж много мест, где можно было бы установить их. Если даже вы и найдете какие-то острова, они, скорей всего, станут целями.
— Майкл Гриффин, американский физикАргументы недели 00:28
с чего всё началось
Испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставили нервничать американских военных, буквально вызвав «панику в США», пишет немецкая газета Die Welt.Известиявчера в 15:30
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