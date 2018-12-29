Армия и оружие
Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян". При этом газета отмечает, что разработка заставила американских военных нервничать. Die Welt подчеркивает, что США теперь вынуждены "действовать под нажимом".
РИА Новости22:06
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с чего всё началось
Испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставили нервничать американских военных, буквально вызвав «панику в США», пишет немецкая газета Die Welt.Известия15:30
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