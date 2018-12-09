Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt. По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний.

Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России Танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО "Смерч", ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400 являются теми видами российского "смертоносного" оружия, с которым "НАТО не захочет связываться", пишет американский журнал The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные делегации России и Израиля могут в ближайшие дни встретиться в Москве для обсуждения координации действий в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Как уточнили в пресс-службе ТОФ России, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли к индийским берегам для участия в российско-индийских военно-морских учениях «ИНДРА НЭВИ-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия не получит самонаводящиеся пули Первые образцы новых пуль планировалось представить к 2020-м годам.

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ ЗВО пройдет курсы выживания в Приэльбрусье Ранее в Приэльбрусье военнослужащие со всей России прошли курсы интенсивной горной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Армия и оружие Армия и оружие Герою фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник Герою культового фильма «В бой идут одни „старики“» — Макарычу — поставили памятник в Ахтубинске Астраханской области.

Армия и оружие Армия и оружие Волонтёры «Нацкорпуса» разработали для ВСУ военный багги Волонтеры партии «Национальный корпус» совместно с ветеранами украинского полка «Азов» разработали военный багги, который планируют поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе, сообщает ресурс Украинские новости.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения МВД Украины перевели на усиленный режим несения службы Все подразделения МВД на Украине начали нести службу в усиленном режиме. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на ГСЧС Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили затею Украины создать «бригады будущего» Андрей Красов, заместитель председателя комитета ГД по обороне, прокомментировал планы Украины по созданию "бригад будущего".

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии