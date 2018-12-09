Армия и оружие
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для ЕвропыРБК01:25
Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt. По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний.
РБК01:25
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Армия и оружие
В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России
Танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО "Смерч", ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400 являются теми видами российского "смертоносного" оружия, с которым "НАТО не захочет связываться", пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные делегации России и Израиля могут в ближайшие дни встретиться в Москве для обсуждения координации действий в Сирии.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Как уточнили в пресс-службе ТОФ России, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли к индийским берегам для участия в российско-индийских военно-морских учениях «ИНДРА НЭВИ-2018».
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Российская армия не получит самонаводящиеся пули
Первые образцы новых пуль планировалось представить к 2020-м годам.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Спецназ ЗВО пройдет курсы выживания в Приэльбрусье
Ранее в Приэльбрусье военнослужащие со всей России прошли курсы интенсивной горной подготовки.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Герою фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник
Герою культового фильма «В бой идут одни „старики“» — Макарычу — поставили памятник в Ахтубинске Астраханской области.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Волонтёры «Нацкорпуса» разработали для ВСУ военный багги
Волонтеры партии «Национальный корпус» совместно с ветеранами украинского полка «Азов» разработали военный багги, который планируют поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе, сообщает ресурс Украинские новости.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Подразделения МВД Украины перевели на усиленный режим несения службы
Все подразделения МВД на Украине начали нести службу в усиленном режиме. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на ГСЧС Украины.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В Госдуме оценили затею Украины создать «бригады будущего»
Андрей Красов, заместитель председателя комитета ГД по обороне, прокомментировал планы Украины по созданию "бригад будущего".
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В День Героев Отечества в Кронштадтском морском кадетском корпусе прошли уроки мужества с участием офицеров-подводников
Обновлено в 04:05