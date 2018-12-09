Армия и оружие
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для ЕвропыРБК01:25
Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt. По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний.
РБК01:25
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие
Возможности производить собственное ядерное оружие у Украины не было в советское время, сейчас ее нет тем более, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля
Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области
Мотострелковая дивизия Южного военного округа испытала новое вооружение на полигоне Кузьминский в Ростовской области.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России
The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Северной Осетии открыли парк «Патриот»
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Подразделения МВД Украины перевели на усиленный режим несения службы
Все подразделения МВД на Украине начали нести службу в усиленном режиме. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на ГСЧС Украины.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
В Севастополе установили памятник маршалу Рокоссовскому
Бюст Рокоссовского, созданный в рамках проекта "Аллея российской славы", установили на территории дивизии ПВО в Севастополе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Украинские волонтеры создали багги для ВСУ
Ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры партии «Национальный корпус» разработали военный багги, который в скором времени будут поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В Петербурге открылся крупнейший в мире музей батискафов
Первый в России и крупнейший в мире музей батискафов открылся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В Госдуме оценили затею Украины создать «бригады будущего»
Андрей Красов, заместитель председателя комитета ГД по обороне, прокомментировал планы Украины по созданию "бригад будущего".
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Военные трубопроводчики проложили магистраль на полигоне под Ставрополем
Во время маневров специалисты прокладывают магистраль в труднопроходимой местности и под огнем условного противника.
Обновлено в 08:28