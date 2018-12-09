Армия и оружие

Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы
РБК
01:25

Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt. По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний.
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Lenta.ru02:00

Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы

РБК01:25
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