Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний. Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt. По оценке разведывательных ведомств, в 2018 году Иран удвоил число ракетных испытаний.

Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок

Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие Возможности производить собственное ядерное оружие у Украины не было в советское время, сейчас ее нет тем более, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Армия и оружие Армия и оружие Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области Мотострелковая дивизия Южного военного округа испытала новое вооружение на полигоне Кузьминский в Ростовской области.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.

Армия и оружие Армия и оружие США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78

Армия и оружие Армия и оружие В Северной Осетии открыли парк «Патриот»

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения МВД Украины перевели на усиленный режим несения службы Все подразделения МВД на Украине начали нести службу в усиленном режиме. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на ГСЧС Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В Севастополе установили памятник маршалу Рокоссовскому Бюст Рокоссовского, созданный в рамках проекта "Аллея российской славы", установили на территории дивизии ПВО в Севастополе.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские волонтеры создали багги для ВСУ Ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры партии «Национальный корпус» разработали военный багги, который в скором времени будут поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В Петербурге открылся крупнейший в мире музей батискафов Первый в России и крупнейший в мире музей батискафов открылся в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили затею Украины создать «бригады будущего» Андрей Красов, заместитель председателя комитета ГД по обороне, прокомментировал планы Украины по созданию "бригад будущего".